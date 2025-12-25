Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана с Афганистаном
Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана с Афганистаном. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, в результате конфликта погибли двое сотрудников пограничной службы страны.
Уточняется, что вооруженное сопротивление оказали три афганских террориста, которые незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана. Их обезвредили.
После уничтожения террористов ситуация на границе Таджикистана и Афганистана спокойная, передает ТАСС.
