Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая, если перевести в денежный эквивалент, будет равна стоимости более двух армий Германии. Об этом сообщил гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев в интервью ТАСС.

"По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии", — сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о миллиардах долларов.

По его словам, главным эффектом от применения дронов КВН стало то, что противник утратил какую-либо способность к механизированным наступлениям. Чадаев отметил, что после вторжения в Курскую область ВСУ не смогли реализовать ни одной успешной атаки с массовым применением механизированной военной техники. Эксперт подчеркнул, что украинские военные пытались это сделать, в том числе в конце года под Купянском в Харьковской области, но потерпели неудачу.