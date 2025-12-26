Востребованность Су-35С оценили

Истребитель поколения 4++ Су-35С остается одним из самых востребованных самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Возможности самолета оценила госкорпорация «Ростех».

© Lenta.ru

«Су-35С — один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету — наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях — в несколько сот километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-35С способен применять всю номенклатуру современного вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М и высокоточные Х-59М.

В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российские истребители Су-30 и Су-35 могут получить авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Изделия можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений.