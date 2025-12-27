В Белоруссии определились с районами боевого действия «Орешника»

В Белоруссии определили районы действия ракетного комплекса (РК) «Орешник» на боевом дежурстве. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко в интервью телеканалу «ОНТ».

«Проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты», — уточнил Муравейко.

Он также заявил, что время развертывания РК, бывает, отличается, это зависит от степени готовности и прочих факторов.

Стало известно о размещении Россией ракет «Орешник» на востоке Белоруссии

«Но это считаные минуты», — заверил замминистра обороны Белоруссии.

Заступление на боевое дежурство — это приведение ракетного комплекса в высшую степень готовности к применению.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в курсе о шагах Минска в рамках размещения на территории Белоруссии ракетных комплексов «Орешник». Он добавил, что на крышах домов в республике размещено оборудование, помогающее России атаковать территорию Украины.