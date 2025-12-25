В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что украинское командование оккупационными силами в попытке удержать село Графское в Харьковской области перекинуло на данное направление дополнительных боевиков.

«Противник сосредоточил усилия на удержании Графского, куда перебросил подразделения 225-го отдельного штурмового полка, а также остатки 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» установила полный контроль над Андреевкой и прилегающей территорией площадью более 9 кв. км.

Также в Минобороны заявляли, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают операцию по ликвидации окружённых сил противника в Димитрове и ведут зачистку Родинского.