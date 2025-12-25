По словам стрелка из 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники для нападений. Об этом пишет РИА Новости.

Под Константиновкой они обстреливали дома, где скрывались люди, а российские военные помогали мирным жителям, оказавшимся под огнем украинских беспилотников. Также российские военнослужащие обеспечивали безопасную эвакуацию граждан из зоны боевых действий.

«Боевики ВСУ нападали с помощью беспилотных аппаратов, атаковали дома, где люди прятались. Мы просили, чтобы эвакуировали, помогли вывести их. Все, что могли, мы сделали для них», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что они оперативно вызывают группу эвакуации для мирных жителей, также оказывают помощь.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, нанеся серию ударов по силам России у Красного Лимана, попытались замедлить продвижение ВС РФ на этом участке фронта. Он отметил, что после переброски своих резервов под Красный Лиман в ДНР украинское командование начало операцию по стабилизации обстановки в данном районе.