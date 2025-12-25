Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска значительно ухудшило переговорную позицию Украины. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что город был опорным пунктом украинских военных в Донецкой народной республике.

По данным издания, наступление российских военных усиливается. Уход ВСУ из Северска облегчит взятие под контроль солдатами РФ Славянска и Краматорска, утверждает NYT.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что Вооруженные силы Украины вышли из Северска.

В заявлении также говорится, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России расширяют буферную зону у освобожденного от украинских военных Северска. Как отметил глава ДНР, из города продолжается эвакуация мирного населения.

