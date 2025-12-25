NYT: отступление ВСУ из Северска ухудшило позицию Украины на переговорах

Газета.Ru

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска значительно ухудшило переговорную позицию Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Раскрыты последствия потери Северска для Украины
© Global Look Press

В публикации отмечается, что город был опорным пунктом украинских военных в Донецкой народной республике.

По данным издания, наступление российских военных усиливается. Уход ВСУ из Северска облегчит взятие под контроль солдатами РФ Славянска и Краматорска, утверждает NYT.

Хроника СВО: Генштаб ВСУ наконец признал потерю Северска

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что Вооруженные силы Украины вышли из Северска.

В заявлении также говорится, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России расширяют буферную зону у освобожденного от украинских военных Северска. Как отметил глава ДНР, из города продолжается эвакуация мирного населения.

Ранее Пушилин сообщил о расширении буферной зоны у Северска.