Российские специалисты создали секретное оружие для бойцов на СВО

Российские разработчики готовят к применению в зоне спецоперации новые надводные и подводные беспилотные комплексы, первые из которых поступят на фронт уже в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году», — заявил Алексей Чадаев в беседе с ТАСС.

Новейшее оружие России обнулит дроны Украины: СВО выходит на новый уровень

По его словам, специалисты центра также разработали новые беспилотные летательные аппараты, ориентированные на увеличение дальности действия. Это позволяет поражать цели в глубине оперативного построения противника, включая склады, штабы и узлы логистики. При создании перспективных образцов инженеры частично используют технологические решения, созданные ещё в советский период.