Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно пытаются заболеть для того, чтобы не выполнять боевые задачи на фронте, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Он сослался на слова врача ВСУ, выполняющего задачи в Харьковской области.

«За последнее время резко возросло количество острых респираторных и других простудных заболеваний среди личного состава, находящегося на относительном удалении от линии боевого соприкосновения» , — подчеркнул он.

В ходе служебной проверки было установлено, что некоторые случаи гипотермии получены умышленно — бойцы ВСУ таким образом пытаются попасть в лазарет.

Ранее ВСУ в Красноармейске пытались сбежать при зачистке микрорайона Лазурный.