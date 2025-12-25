ВСУ в ДНР пытались сбежать при зачистке микрорайона Лазурный

Группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время зачистки российскими бойцами микрорайона Лазурный в Красноармейске Донецкой народной республики (ДНР) пыталась спастись бегством и была ликвидирована. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Российский боец Владимир Шубин сообщил, что в ходе зачистки была замечена группа украинских военных, которая перебегала с угла одного дома к другому. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России предложили им сдаться в плен, но те отказались.

«Пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы», — указал Шубин.

Ранее стало известно, что танки ВСУ попытались прорваться в Красноармейск.