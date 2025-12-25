ВСУ пытались сбежать из микрорайона Лазурный в Красноармейске

Бойцы группировки "Центр" Вооруженных Сил России (ВС РФ) уничтожили группу украинских военнослужащих при попытке бежать из микрорайона Лазурный в донецком Красноармейске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказал командир стрелкового взвода 71-го отдельного батальона спецназначения группировки войск "Центр" Владимир Шубин, что при зачистке российские бойцы заметили группу ВСУ, перебегающую от одного дома к другому. Украинским солдатам было предложено сдаться в плен, но они отказались, отметил офицер.

"Неонацисты отказались сложить оружие и пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы", - рассказал Шубин.

В Минобороны также добавили, что группировка "Центр" продолжает зачистку населенного пункта Родинское севернее Красноармейска - бойцы работают малыми группами.

До этого беженка из Красноармейска рассказала об угрозах ВСУ "стереть" город при отступлении.