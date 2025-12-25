Ким Чен Ын высказался о плане Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки

Инициатива Сеула по строительству атомной подводной лодки приведет к нестабильности на Корейском полуострове, заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© Газета.ru

Северокорейский лидер отметил неспокойную обстановку в мире, что подчеркивает правильный выбор КНДР по укреплению обороноспособности. Ким Чен Ын назвал намерение Южной Кореи по строительству атомной подводной лодки наступательным шагом, который серьезно нарушает безопасность и морской суверенитет КНДР. На такую угрозу, подчеркнул лидер Северной Кореи, необходимо реагировать. Поэтому дальнейшее ускорение модернизации Военно-морских сил КНДР и стремительное развитие их ядерного вооружения является актуальной задачей и «необходимым безальтернативным выбором».

Ким Чен Ын пообещал сделать Северную Корею социалистическим раем

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что позволил Южной Корее построить атомную подводную лодку.

Ранее стало известно, что Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор в рамках торговой сделки с США.