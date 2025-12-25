Украина получит от США рекордно низкий объем военной помощи

Украина в наступающем 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы американского правительства.

Отмечается, что Киев не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи. В следующем году Украина получит от США только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), говорится в оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Кроме того, аналогичная сумма в 400 миллионов будет выделена Украине и в 2027 году.

Какие страны ЕС могут остановить военную помощь Киеву

Как указали журналисты, рекордно низкий объем военной помощи связан с подходом администрации президента США Дональда Трампа. Глава США неоднократно говорил, что Вашингтон не будет тратить деньги своих налогоплательщиков на Украину.

Ранее Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год, 400 миллионов долларов для Украины.