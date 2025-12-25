ВСУ за три часа попытались атаковать девять регионов России

Вечером 24 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались нанести удар по территории России. Украинские дроны были сбиты над девятью российскими регионами, сообщает Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 29 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 10 — сбито в небе над Белгородской областью. Еще 7 дронов ликвидировали над Брянской областью, 3 — над Московским регионом, один из них летел на Москву.

Также по два беспилотника уничтожили над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, по одному — над Калужской, Курской и Тульской. Все сбитые дроны были самолетного типа.

Утром 24 декабря стало известно, что ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области.