В случае эскалации конфликта с Украиной Россия в рамках территориального урегулирования не только выбьет Вооруженные силы Украины из Донецкой народной республики, но и возьмет Одессу. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

По его мнению, единственный приемлемый для Москвы сценарий решения территориального вопроса — полный вывод украинских военных не только из ДНР, но и из остальных территорий новых регионов.

В случае роста напряженности российская сторона расширит географию давления на Киев, добавил Саймонс.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

