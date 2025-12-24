Раскрыты последствия потери Северска для Украины

Андрей Дуванов

СМИ оценили последствия потери Северска в ДНР для Украины. Об этом пишет The New York Times.

По мнению авторов издания, отступление ВСУ из Северска сильно ударило по переговорной позиции Украины. Как сообщает источник, город являлся стратегическим опорным пунктом для украинских сил, и его потеря поможет России усилить давление.

«Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР. <…> Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск <…>, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией», — сообщило издание.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы покинули Северск.