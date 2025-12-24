Пленный ВСУ рассказал об угрозах командования

Пленный боевик 25-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиль Хорват заявил, что украинское командование насильно гнало своих солдат на штурм. Его слова приводит РИА Новости.

Хорват уточнил, что командование угрожало сбросами с FPV-дронов.

«Две бутылки воды они [командование ВСУ] дали, банку тушенки и хлеб. Они, наоборот, нас с "фипиками" [FPV-дронами] гнали дальше, мы бежали дальше», — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что в Сумской области в плен сдались 13 бойцов ВСУ, включая командира. Уточняется, что вышестоящее командование запретило бригаде покидать позиции.