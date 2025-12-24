Назван российский противовес силам НАТО

Размещенные на территории Белоруссии баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» являются противовесом нарастающим силам НАТО в соседних странах. Роль российского оружия назвало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Минск ощущает все большую угрозу из-за наращивания сил НАТО у границ республики. В частности, сформированную в Литве 45-ю бронетанковую бригаду бундесвера в приоритетном порядке планируют оснастить новой техникой, включая танки Leopard 2A8. В свою очередь, Польша активно модернизирует вооруженные силы, приобретая танки K2, современные гаубицы и ракетные комплексы Chunmoo.

Белоруссия также приобретает новое оружие, однако, как пишет автор, масштабы закупок значительно уступают темпам перевооружения соседних стран. Это отставание может компенсировать российская БРСД.

«"Орешник" обеспечивает противовес силам НАТО на белорусских границах за счет гораздо большей дальности поражения», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин сообщил, что БРСД «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.