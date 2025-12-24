Появилось видео ликвидации старших офицеров ГУР и СБУ

Центр беспилотных технологий "Рубикон" опубликовал видео ликвидации двух старших офицеров украинских спецслужб.

Армейский подполковник, заместитель начальника второго управления ГУР и полковник СБУ, начальник отдела в оперативном управлении спецслужбы на Донбассе были уничтожены во время поездки на автомобиле по Константиновке.

Их джип выследил и атаковал FPV-дрон "Рубикона". Оба офицера погибли на месте. Один из них сидел рядом с водителем, второй сзади.

Управлявший машиной украинский солдат уцелел - он выложил в сеть видео на фоне разбитой машины, записанное сразу после атаки.

Уничтожение офицеров - ответ на подлое убийство генерала Сарварова, сообщили в "Рубиконе".