Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

Система ПВО Минобороны РФ сбила три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Позднее мэр сообщил об еще одном сбитом БПЛА.

Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито шесть беспилотников, летевших на столицу.

В новость были внесены изменения (16:29 мск) - добавлена информация об еще одном БПЛА.