Колумбийский наемник попал в плен и назвал причину вступления в ВСУ

Гражданина Колумбии Бланко Лопеса Оскара Маурисио признали виновным в наемничестве и посягательстве на жизнь российских военнослужащих и приговорили к 19 годам строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2024 года Бланко Лопес Оскар Маурисио заключил контракт с 66-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), где выполнял роли стрелка-санитара.

25 декабря 2024 года возле поселка Разлив в ДНР он заметил российских военных и открыл по ним огонь. Бойцы армии РФ штурмом взяли его позицию и колумбиец оказался в плену. На допросе он раскаялся и объяснил, что воевать против России его вынудила нужда — на родине не получалось заработать.

Ранее российские войска ликвидировали двух воевавших за ВСУ граждан США.