Украинский дрон сбили вилкой и сняли это на видео

Опубликовано видео перехвата украинского БРЛА-камикадзе "Дартс". Беспилотник самолетного типа сбил зенитный FPV-дрон, оснащенный для этого особого рода вилкой, двумя металлическими пиками по бокам от камеры.

Тактика боя здесь несложная: необходимо сблизиться с целью и вонзить в нее свою вилку. Лучше всего в крыло - так вражеский БПЛА меняет центровку и не может продолжать прямолинейный полет. Да в крыло бить и удобнее всего, оно - самая большая по площади часть самолета.

"Дартс" на видео тоже боднули в крыло. Оно из пенопласта и пики FPV-дрона надежно в нем застряли. Беспилотный самолет закачался, вошел в штопор и последнее, что зафиксировала камера вцепившегося в БПЛА коптера - стремительно приближавшуюся землю.

Дрон самолетного типа "Дартс" - аналог российской "Молнии" и один из самых распространенных украинских БПЛА. Он оснащен электрическим двигателем и способен пролететь до 50 километров с зарядом взрывчатки в 4 кг.

ВСУ активно используют эти дроны для ударов по гражданским объектам в приграничных регионах РФ.