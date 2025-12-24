Как сообщает Telegram-канал военно-аналитического портала Lostarmour, в 2025 году формирования киевского режима потеряли около 350 танков различных типов. Из-за общего дефицита такой техники вэсэушники теперь вынуждены вводить в строй технику, которая долгое время находилась в отстойниках и ждала утилизации.

Так, в социальных сетях появились фотографии Т-64Б1, находящихся на вооружении 56-й отдельной мотопехотной бригады противника. Видно, что на боевые машины, которые раньше не имели динамической защиты, были смонтированы элементы "Контакт-1".

Причем схема установки такой "реактивной брони" отличается от той, которая принята для семейства "шестьдесят четвертых". Также есть сомнения в полной исправности элементов системы управления огнем, ночных прицелов и противопожарного оборудования. Интересно, что сзади башни у одной из машин виден самодельный ящик для имущества.

Недавно сообщалось об уничтожении похожего танка на одном из участков линии боевого соприкосновения.