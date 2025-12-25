У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось резервов после атаки на Курскую область в 2024 году. Об этом пишет британская газета The Guardian.

© Lenta.ru

«Сырские полки, названные в честь главнокомандующего [ВСУ] Александра Сырского, поскольку они находятся под его непосредственным командованием, понесли тяжелые потери, в результате чего у Украины осталось недостаточно резервов», — говорится в материале.

ВС РФ взяли в «плотный котел» Димитров: Киев отказывается признавать потери

Уточняется, что у ВСУ остались ресурсы лишь для решения кризисов на линии фронта. После Курской операции, уточняет The Guardian, у Украины не осталось возможностей внезапно действовать на суше.

Вторжение в Курскую область украинской армией началось 6 августа 2024 года. 8 марта 2025-го появились сообщения о начале штурма Суджи в Курской области — город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными.