Медведев заявил о приоритетном направлении в развитии войск в 2026 году

Развитие и насыщение армии подразделениями беспилотных систем определено одним из ключевых направлений военного строительства на 2026 год. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной комиссии при Совбезе. Ставка на дроны становится системной и долгосрочной, а не временной мерой, продиктованной текущей обстановкой.

Формирование Войск беспилотных систем в структуре Вооружённых сил России началось в ноябре 2025 года. С момента создания эти подразделения выстраивают плотное взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, занимающимися разработкой и выпуском беспилотников. Такая связка позволяет оперативно учитывать боевой опыт, дорабатывать технику и быстрее внедрять новые решения. Президент России Владимир Путин, оценивая достигнутые результаты, охарактеризовал происходящее как качественный прорыв и фактическую революцию в сфере отечественного производства дронов.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что 2026 год должен стать этапом завершения полноценного организационного оформления Войск беспилотных систем. После этого планируется переход к принципиально иному формату их применения. Речь идёт об отказе от фрагментарного использования отдельных расчётов и разрозненных групп в пользу комплексных, скоординированных действий в составе полноценных подразделений и воинских частей. Такие силы будут действовать в едином оперативном контуре, что должно значительно повысить эффективность разведки, управления и огневого поражения на поле боя.