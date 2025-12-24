Военный аналитик Ян Гагин заявил, что ВСУ потеряли десятки военнослужащих при попытке прорыва в Красноармейск в ДНР. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным «Аргументов и фактов», колонна бронетехники ВСУ пыталась прорваться в промзону на северо-западе Красноармейска. Гагин рассказал, что эта попытка провалилась.

«Противник, кроме потерь, ничего не получил. Это десятки погибших военнослужащих. Потеряна и техника», - подчеркнул он.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска. Министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что Красноармейск был символом сопротивления и ВСУ, и «западных кураторов». Он подчеркивал, что переход города под российский контроль создал условия для дальнейшего продвижения войск.