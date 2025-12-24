Подразделения ВС РФ, продвигающиеся в Запорожской области, вынудили ВСУ отступить с позиций в районе города Гуляйполе. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что ВС РФ выровняли линию боевого соприкосновения к югу от Гуляйполя, ликвидировав появившийся там «карман». В результате ВСУ пришлось оставить позиции на этом участке.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что операторы российских дронов ликвидировали живую силу ВСУ в опорных пунктах в районе Гуляйполя. Украинские силы были поражены ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов отмечал, что взятие Гуляйполя создаст условия для перехода под контроль России всего Запорожья.