Минобороны: силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ за три часа

Средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны.

«С 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Из них 18 БПЛА — над территорией Брянской области.

Ещё семь беспилотников сбили над Белгородской областью. Три БПЛА — над акваторией Чёрного моря.

Два беспилотника сбили над территорией Калужской области и один — над Рязанской областью.

Ранее стало известно, что силы ПВО ВС России сбили за сутки более 300 БПЛА ВСУ.

Также сообщалось, что в Оренбургской области упал сбитый беспилотник.