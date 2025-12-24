Минобороны: силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ за три часа
Средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, в том числе над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны.
«С 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.
Из них 18 БПЛА — над территорией Брянской области.
Ещё семь беспилотников сбили над Белгородской областью. Три БПЛА — над акваторией Чёрного моря.
Два беспилотника сбили над территорией Калужской области и один — над Рязанской областью.
Ранее стало известно, что силы ПВО ВС России сбили за сутки более 300 БПЛА ВСУ.
Также сообщалось, что в Оренбургской области упал сбитый беспилотник.