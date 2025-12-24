Большинство ракет дальнего действия FP-5 «Фламинго» перехватывается российскими системами противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщает «Политика страны».

При последнем использовании пяти таких ракет четыре были сбиты российской ПВО, поделился подробностями Зеленский.

Скандальная компания-производитель «Фламинго» осталась без главного конструктора

Ранее Владимир Зеленский раскрыл детали плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в Соединенных Штатах. В общей сложности глава киевского режима назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Киеву гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей Североатлантического альянса, утверждающей принцип коллективной обороны, соглашение России и Украины о ненападении, увеличение численности ВСУ в мирное время до 800 000 человек.