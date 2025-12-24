В российской дипмиссии опровергли информацию о вербовке африканцев на СВО

В посольстве РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) назвали фейком опубликованную ранее информацию о вербовке африканцев для участия в Специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.

© Газета.Ru

«Французский «эксперт» по международным отношениям и вопросам безопасности в Африке Тьерри Виркулон сделал смелое, но опрометчивое заявление. Он безосновательно утверждает, что Россия якобы под ложными предлогами вербует африканцев для участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, в своем заявлении Виркулон упомянул «Международный легион защиты Украины», при этом отметив, что якобы туда иностранцы едут добровольно и осознанно.

В посольстве РФ в ЦАР подчеркнули, что подобные публичные выпады не имеют под собой оснований и бьют не только по репутации и компетенциям самого Виркулона, но и по международному имиджу Франции в целом.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. По ее словам, Киев стимулирует террористическую активность «в дружественных нам африканских государствах».