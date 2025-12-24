Медведев: контракт на военную службу заключили около 417 тыс. человек

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в среду, 24 декабря, сообщил, что на данный момент контракты на военную службу заключили порядка 417 тысяч человек.

По его словам, еще более 36 тысяч граждан отправились в зону специальной военной операции в качестве добровольцев. Эти данные он привел на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам комплектования Вооруженных сил России.

— Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции, — говорится в его Telegram-канале.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации уникальной модели помощи раненым бойцам специальной военной операции (СВО) в столице. Поддержка осуществляется на базе ММКЦ «Вороновское» и включает высокотехнологичную медпомощь, протезирование, реабилитацию, социальную адаптацию, а также психологическое сопровождение.

3 декабря стало известно, что мобилизованные москвичи, которые заключили контракт с Министерством обороны, получат 1,9 миллиона рублей.

Ранее глава города сообщил, что в Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов СВО. На курсах можно освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку, 3D-печать и основы предпринимательства по программе «СВОе дело. Начни сейчас».