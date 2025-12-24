Авиабомбы, снаряды HIMARS и сотни БПЛА уничтожили ВС России

В пресс-службе Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации рассказали об уничтожении вражеских беспилотников за сутки.

Стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда HIMARS, девять управляемых авиабомб, а также 335 беспилотников самолетного типа.

Помимо этого, в 147 районах ракетными войсками, артиллерией, ударными БПЛА и оперативно-тактической авиации ВС РФ было нанесено поражение пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах украинской армии.