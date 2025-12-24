Обстановка на фронте обостряется: «Купянская катастрофа» и небо под тотальным надзором

Обстановка на фронте продолжает обостряться — в надежде выправить ситуацию противник серьезно усилил атаки сразу на трех участках. Как сообщает «Царьград», «Купянская катастрофа» повторяется в Гуляйполе и Константиновке, а небо тем временем остается под тотальным надзором беспилотников.

Попытки отбить красноармейские позиции

Механизированная колонна «медийного» подразделения украинских войск «Скала» попыталась прорвать оборону Красноармейска (украинское название — Покровск) с запада. Эшелон бронетехники, в том числе танки, смог проехать чуть дальше стелы у въезда со стороны Гришино, куда ранее высаживался спецназ ГУР Украины с вертолетов UH-60 Black Hawk.

В результате противник смог достичь окраин промзоны города. Жертвой FPV-дронов центра «Рубикон» стал новенький австралийский танк Abrams, который Киев получил летом 2025 года.

«Подобные массированные атаки техникой со стороны ВСУ в последнее время наблюдаются очень редко. Видимо, от тактики показательных флаговтыков в центре города "Скала" перешла к попыткам полноценных прорывов в Покровск для закрепления на его окраинах, чтобы политически вновь можно было утверждать об успешном удержании города», — отметили в центре.

Группу прорыва, по всей видимости, планировали после усиливать резервами, однако штурм захлебнулся почти сразу, как колонну заметили операторы российских дронов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождать Димитров, продвигаются на днепропетровском и дружковском направлениях. В направлении Доброполья штурмовики отражают контратаки в Родинском и проводят его зачистку в районе въезда в него со стороны Белицкого и в северо-западной части. Кроме того, они зацепились за Сухецкое и ведут бои там.

«Купянская катастрофа»

На восточно-запорожском направлении наблюдается знакомый сценарий, который ВСУ ранее реализовали в Купянске и под Красноармейском. В Гуляйполе ВС РФ практически выбили украинский гарнизон: теперь ситуация упирается уже не в тактику на земле, а в решение на уровне оперативного командования.

Первый вариант — главком ВСУ Александр Сырский попытается «залить проблему резервами» с других направлений, попробовав вернуть контроль за счет массы. Второй — постепенно сдавать город, прикрывая отход заявлениями о «маневре» и «выравнивании линии». В такой ситуации Гуляйполе будет методично «съедено» тем же способом, как и другие населенные пункты под контролем ВСУ.

Как отмечает военкор Юрий Подоляка, на гуляйпольском направлении продолжаются упорные бои на западном берегу реки Ганчур в районе населенного пункта Терноватое. 23 декабря ВС РФ освободили Андреевку и усилили давление на Братское.

«Стратегическую важность этого сражения переоценить сложно. Если мы создадим здесь устойчивый оперативно-тактический плацдарм с опорой на Терноватое, появляется хороший шанс на освобождение уже в результате зимней кампании большей части территории Запорожской области. Которая пока ещё находится под контролем киевского режима Зеленского», — заявил он.

На купянском направлении противник продолжает проникать малыми группами в город и закрепляется в жилых зданиях. В западной части расчеты беспилотников выявляют группы ВСУ, которые пытаются проникнуть. Также операторы срывают логистику украинской армии, держа под контролем подходы к городу. Южнее Соболевки технику уничтожают чуть ли не ежечасно.

В районе Кондрашовки ВСУ пытаются пробить оборону и зайти с этой стороны к Купянску, а в самом городе — проводят атаки в районе Центральной площади и в частном секторе севернее района Юбилейный.

Схожий сценарий командование противника, похоже, разыгрывает в Константиновке. Там также срочно накачивают техникой направление в надежде выиграть время и сформировать условия для вклинивания. В город стягивают все подряд: почти сразу танки и бронемашины попадают в зону работы российских дронов, превращаясь в расходный материал.

Проблемы тяжелых дронов

Во время прямой линии 19 декабря военнослужащие поблагодарили президента России Владимира Путина за резкий рост количества ударных дронов, особенно — за барражирующие боеприпасы. При этом бойцы отметили острую нехватку тяжелых гексакоптеров, которые необходимы для доставки провизии и боекомплекта на передовую.

Путин отметил, что о нехватке подобных дронов известно — над проблемой уже работает Минобороны и промышленность. Он отдельно упомянул роль главы ведомства Андрея Белоусова, подчеркнув, что тот лично занимается направлением беспилотников.

Несмотря на это, ситуация с тяжелыми дронами остается серьезной. Волонтеры пытаются закупать технику, однако речи о полном обеспечении не идет. Кроме того, 90% потерь тяжелых дронов, как заявляет канал «Молот Vедьм», это дружественный огонь.

«В связи с этим возникает вопрос создания единой системы опознавания "свой/чужой" БПЛА и взаимодействия между разными подразделениями ВС России. На некоторых направлениях были предложения и даже приказы: тяжелые дроны ВС России обязаны летать с зелёными огнями до пересечения ЛБС. Через два дня эта информация была у противника, так как массового применения тяжелых дронов у нас не было, то данная утечка не нанесла вреда, и от этой идеи отказались. Еще одна из больших проблем — это отсутствие связи между смежными подразделениями на низшем офицерском или рядовом уровне», — заявил канал.

Военкор Андрей Филатов также отмечает, что противник может месяцами снабжать свой окруженный гарнизон с помощью тяжелых дронов типа «Баба-Яга». По его словам, нормального противодействия этому пока не наработано. У отдельных подразделений есть собственные подходы, однако системной работы пока не ведется.

Кроме того, Филатов опубликовал сведения о том, что на днях противник атаковал российскую колонну с помощью тяжелых дронов, после чего опубликовал кадры с уничтоженной техникой. Военкор Владимир Романов подчеркнул, что подобные попытки «заливки» личного состава на позицию «приводят к летальным последствиям».

«С обеих сторон небо просто под тотальным надзором. То есть фактически продвижения обеспечены тем, что на позиции закатываются по одному, по два бойца — в пешем порядке и с учетом времени суток. И уже по прошествии времени и достаточному скрытому (рассредоточенному) накоплению ЛС на участке начинается движение», — заявил он.

Согласно кадрам, колона оказалась лишена маневра из-за минных полей. Противник активно применяет FPV, ствольную артиллерию и РСЗО. Поражения техники произошли с помощью тяжелого гексакоптера «Вампир».