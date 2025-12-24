Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска прорвались в восточную часть Константиновки (ДНР). Об этом пишут «Аргументы и факты».

Подоляка заявил, что ВС РФ «зацепились» за жилую постройку на востоке Константиновки. По его словам, это ломает схему обороны ВСУ.

По мнению блогера, украинские подразделения в районе Константиновки «дошли до ручки», в то время как ВС РФ добились успеха в окрестностях села Степановка и поселка Бересток. Российские войска также взяли под контроль дороги в районе Веролюбовки и Русина Яра, из-за чего снабжение ВСУ в Константиновке резко ухудшилось.

«Надеюсь, что это вскоре позволит нам освободить Константиновку и создать для противника очередные проблемы с юга от Краматорска», - отметил Подоляка.

Двадцать второго декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы улучшили позиции в южной и западной частях Константиновки. Он подчеркивал, что там продолжаются городские бои.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов заявил, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.