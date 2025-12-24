Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что успешно противостоять России финская армия, состоящая из небольшого числа военнослужащих, не сможет. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик отметил, что прогресс в совершенствовании армии Финляндии есть, однако сама она достаточными ресурсами не обладает.

По словам собеседника издания, финны считают, что они могут добиться каких-то решений именно в союзе с войсками НАТО.

Но говорить о том, что финнов можно рассматривать с точки зрения потенциальной военной силы альянса, по мнению эксперта, не стоит.

Ранее обозреватель The National Interest заявил, что Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом. Автор издания отметил, что финские Военно-воздушные силы решили оснастить свои истребители F-35A ракетами «воздух-воздух» AIM-120D3, предназначенными для поражения целей на средней дальности еще до того, как снаряд попадет в поле зрения.