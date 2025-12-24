Зеленский решил ответить на размещение «Орешника» в Белоруссии

Украина совместно с партнерами подготовит ответ на размещение в Белоруссии российских систем баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская разведка якобы собрала более детальную информацию о размещении российских систем на территории соседней республики. Политик также заявил, что Киев передаст сведения своим союзникам.

«Размещение на территории Беларуси комплексов "Орешник". Разведка получила более подробную информацию об этом, и важно, чтобы партнеры тоже знали и учитывали это в своих защитных шагах. (...) Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов», — написал он.

Белоруссия сможет выбирать цели для «Орешника»

Ранее стало известно, что власти Белоруссии при необходимости будут самостоятельно определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на территории страны. При этом утверждается, что Москва будет оказывать поддержку в эксплуатации ракет.