В зоне СВО заступились за обвиненного сотнями бойцов «Ахмата» Дивнича

Находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военнослужащие заступились за обвиненного сотнями солдат «Ахмата» бойца ММА Максима Дивнича. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Канал распространил ролик, на котором российские военнослужащие с оружием в руках выразили поддержку спортсмену Дивничу.

«Видим накат от нашего боевого товарища Дивнича и не можем остаться в стороне. Якобы он не воюет. Хотим сказать, что [он] с нами выполняет боевые задачи и еще много чего делает для нашей победы в СВО. Мы как участники специальной военной операции очень благодарны ему, что он не прошел мимо несправедливости, и всегда будем его поддерживать», — заявили бойцы.

Администрация Telegram-канала военнослужащих ВДВ «Архангел Спецназа» также заступилась за Дивнича, назвав ситуацию вокруг него «фарсом, который ориентирован на подавление истинных патриотов страны».

«Мы не хотим, чтобы [Дивнича] публично уничтожали ради мести. Тем более из-за ситуации, где виноват был не он, а человек, совершивший преступление, за что и был привлечен к ответственности», — говорится в сообщении.

К посту прикреплено видео, где боец ММА запечатлен в каске и военной форме, а на его экипировке видна эмблема Спаса Нерукотворного.

«Человек, который пропагандирует традиционные ценности, человек, который ведет здоровый образ жизни, человек, который не отсиживается, а находится здесь (...) И он не только выполняет боевые задачи, но и задачи гражданского общественного характера», — добавили авторы публикации.

Конфликт Дивнича и «Ахмата» начался после скандала в Луганске, когда спортсмен якобы пытался урезонить одного из бойцов спецназа, который в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщинам на пляже и вел себя неподобающе. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

Позже Дивнич признал, что дебошир с пляжа не был бойцом «Ахмата». После этого случая ахматовцы с оружием в руках записали видеообращение к силовикам, в котором призвали привлечь Дивнича к ответственности за разжигание межконфессиональной и межнациональной розни.