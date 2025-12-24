Вооружённые силы Финляндии готовятся к боевым действиям против России. Об этом пишет The National Interest.

«Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом», — говорится в статье.

Отмечается, что финские ВВС решили оснастить свои истребители американского производства F-35A ракетами «воздух-воздух» AIM-120D3. По словам автора материала, они предназначены для поражения целей на средней дальности ещё до того, как снаряд попадет в поле зрения.

Финляндия зовет женщин в армию: открыт набор в пограничные егеря

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия стала одной из наиболее русофобских стран и пытается занимать первые ряды среди тех, кто требует наказать Россию.

Также дипломат отмечал, что десятилетия сотрудничества с Россией не избавили финскую элиту от глубоко укоренившейся русофобии.