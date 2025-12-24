Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили контратаку в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что контратаковать ВСУ пытались у Лимана, силами бойцов из 58-й бригады. Украинские военнослужащие были выбиты из пяти опорных пунктов в лесу западнее населенного пункта.

«Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — подытожил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили бойцов на один участок фронта из-за успехов Вооруженных сил России. Речь шла о купянском направлении в Харьковской области.