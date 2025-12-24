Что известно о воздушной атаке на Севастополь 24 декабря

Утром 24 декабря Севастополь подвергся массированной воздушной атаке противника. Системами ПВО сбиты девять беспилотников противника.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Первые SMS-сообщения пришли на мобильные телефоны севастопольцев около девяти часов утра. Затем в городе прозвучали сирены и жителей попросили покинуть открытые пространства, отойти от окон и укрыться в подвалах.

Затем в дело вступили зенитные ракетные комплексы, а мобильные группы ПВО с крупнокалиберными пулеметами и легкими пушками вышли на исходные позиции.

Примерно через десять минут пришло сообщение, что две воздушные цели сбиты в районе мыса Фиолент на Гераклейском полуострове. Затем количество нейтрализованных БПЛА увеличилось до пяти.

"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз", - сообщил Михаил Развожаев и призвал севастопольцев не покидать укрытия.

Глава региона подчеркнул, что на землю могут упасть разгонные модули сбитых ракет ПВО и обломки БПЛА. В 10:24 прозвучал отбой воздушной тревоги. Последствия атаки на земле и количество сбитых дронов уточняется.

По данным Минобороны РФ, над территорией Крыма сбито девять беспилотников противника. Всего с 7:00 до 10:00 над регионами России зенитчиками уничтожено 23 БПЛА самолетного типа.