Развожаев: военные в Севастополе сбили пять воздушных целей

Средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку украинских дронов в небе у Севастополя, уже сбито пять воздушных целей.

Развожаев в своем Telegram-канале предупредил, что военные продолжают отражать атаку украинских БПЛА, потому не следует пренебрегать мерами безопасности.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», – призвал он горожан и гостей Севастополя.

Губернатор пояснил, что атаку отражают в том числе из стрелкового оружия, а пули, не попавшие в цель, «с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз».

Также при поражении ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки дронов.

Ранее Развожаев сообщал о двух сбитых воздушных целях над Севастополем.