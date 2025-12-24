Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что жительницы Украины подвергаются насилию со стороны иностранных наемников ВСУ. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Иванникова, украинские власти пытаются скрывать информацию о преступлениях против женщин, которые совершают наемники. «Аргументы и факты» рассказали, что в августе 2024 года жительница села Глубокое в Харьковской области сообщила, что двое французских наемников ВСУ ворвались в ее дом ночью, избили ее и изнасиловали.

Газета отмечает, что один из наемников, опознанных женщиной, оказался Баратом Максимом Роджером Генри 1989 года рождения, принимавшим участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. У него есть судимость за домашнее насилие в отношении жены.

«Для наёмников, находящихся на Украине, украинские женщины являются объектом торговли, который можно купить, продать», - заявил Иванников.

Ранее ТАСС сообщило, что члены колумбийского наркокартеля воюют на стороне ВСУ. По данным агентства, они набираются боевого опыта, чтобы применить его в Колумбии.