Главком ВСУ Александр Сырский пытается пробиться в Красноармейск и вызволить окруженцев, которые якобы еще удерживают позиции. Как сообщает «Царьград», в расход пошла самая дефицитная техника стран НАТО.

Так, на северо-западной окраине Покровска уничтожен первый танк Abrams, который передали ВСУ австралийские власти. Видео ликвидации машины опубликовал беспилотный центр «Рубикон».

Решение о передаче танков Австралия приняла еще в октябре 2024 года, однако отправка затянулась из-за того, что большинству машин требовался ремонт. Прибывать на Украину техника стала летом 2025 года, а о завершении поставки было объявлено 19 декабря. Всего Канберра передала Киеву 49 танков.

Через некоторое время появилось видео механизированного штурма позиций ВС РФ, в ходе которых украинцы и потеряли Abrams. Оказалось, что Сырский направил группу в то же место, где в конце октября ГУР провело «пиар-высадку» десанта с вертолетов UH-60 Black Hawk.

Сама попытка использования бронетехники может свидетельствовать о том, что Сырский растратил массы расходной пехоты. Теперь дефицитную технику посылают в бой, поскольку больше пока послать нечего, а накал нужно поддерживать.

При этом не исключено, что ВСУ хотят вернуть танки на поле боя не потому, что пехоты не осталось, а чтобы получить преимущество над российскими пехотными подразделениями. В пользу этого говорит и тот факт, что в последнее время со стороны украинских войск все чаще появляются наглухо заваренные в «царь-мангалы» бронеавтомобили.

В конечном счете, командование украинской армии в очередной раз «топит печку медийного эффекта». Попытки удерживать Димитров и Красноармейск уже стоили Украине потери позиций в Северске и развала фронта под Запорожьем, и цена будет только расти. Сейчас Киев теряет контроль над Гуляйполем, а в Сумской области штурмовики ВС РФ совершили быстрый прорыв.