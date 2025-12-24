Дроны ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны приведены в действие и ведут работу по отражению налёта дронов ВСУ. В целях безопасности в городе временно приостановлено движение общественного транспорта.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», – написал губернатор в своем тг-канале.

По словам очевидцев, не менее двух беспилотных аппаратов были сбиты в районе мыса Фиолент.

В спасательных службах Севастополя уточнили, что в результате инцидента повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.