Дроны ВСУ атаковали Севастополь
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны приведены в действие и ведут работу по отражению налёта дронов ВСУ. В целях безопасности в городе временно приостановлено движение общественного транспорта.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», – написал губернатор в своем тг-канале.
По словам очевидцев, не менее двух беспилотных аппаратов были сбиты в районе мыса Фиолент.
В спасательных службах Севастополя уточнили, что в результате инцидента повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.