В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районах Константиновки и Гуляйполя. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 24 декабря.

Удар Д-30

Российская гаубица Д-30 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Константиновки (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Операторы беспилотников ВС РФ обнаружили пункт дислокации, в котором находилось не менее десяти солдат ВСУ. Цель была уничтожена двумя точными попаданиями, подчеркнули в Минобороны.

Операция у Гуляйполя

Операторы российских дронов ликвидировали живую силу ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка выявила скопление живой силы ВСУ в опорных пунктах.

Беспилотники ВС РФ нанесли серию ударов по целям. Украинские силы были поражены ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. В результате ВСУ лишились возможности удерживать позиции на этом участке.

Операция у Прилипки

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили боевую технику, живую силу и тяжелый гексакоптер ВСУ в районе села Прилипка Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Прилипка перешла под контроль российских войск 23 декабря.

Во время боев за село ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль HMMWV, тяжелый гексакоптер и бронированный транспортер-тягач ВСУ.

Операция российских войск нарушила логистику ВСУ, военнослужащие группировки войск «Север» продолжили расширять буферную зону безопасности, подчеркнули в Минобороны.

ВСУ провалила контратаку в лесу

ВС РФ отразили контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесу западнее Лимана (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что российские войска заняли пять опорных пунктов ВСУ. Украинская штурмовая группа была полностью ликвидирована.

Ликвидация американских наемников

Российские военные ликвидировали в зоне СВО трех бывших американских солдат, которые присоединились к ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В публикации утверждается, что ликвидированы были уроженец Аляски Шон Дэвид Маквей с позывным Голдфиш, а также Хейден Фишер Миллер из Калифорнии и Кевин Джеймс Келли-младший из Иллинойса.

Алаудинов рассказал о ситуации в Сумах

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что из-за активности российских дронов ВСУ лишились возможности использовать военную технику в Сумах. Он рассказал, что беспилотники «Ахмата» наносят удары по местам дислокации ВСУ.