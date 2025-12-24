Новости СВО сегодня: удар Д-30 и ликвидация американских наемников
В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районах Константиновки и Гуляйполя. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 24 декабря.
Удар Д-30
Российская гаубица Д-30 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Константиновки (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Операторы беспилотников ВС РФ обнаружили пункт дислокации, в котором находилось не менее десяти солдат ВСУ. Цель была уничтожена двумя точными попаданиями, подчеркнули в Минобороны.
Операция у Гуляйполя
Операторы российских дронов ликвидировали живую силу ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка выявила скопление живой силы ВСУ в опорных пунктах.
Беспилотники ВС РФ нанесли серию ударов по целям. Украинские силы были поражены ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. В результате ВСУ лишились возможности удерживать позиции на этом участке.
Операция у Прилипки
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили боевую технику, живую силу и тяжелый гексакоптер ВСУ в районе села Прилипка Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Прилипка перешла под контроль российских войск 23 декабря.
Во время боев за село ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль HMMWV, тяжелый гексакоптер и бронированный транспортер-тягач ВСУ.
Операция российских войск нарушила логистику ВСУ, военнослужащие группировки войск «Север» продолжили расширять буферную зону безопасности, подчеркнули в Минобороны.
ВСУ провалила контратаку в лесу
ВС РФ отразили контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесу западнее Лимана (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».
В сообщении отмечается, что российские войска заняли пять опорных пунктов ВСУ. Украинская штурмовая группа была полностью ликвидирована.
Ликвидация американских наемников
Российские военные ликвидировали в зоне СВО трех бывших американских солдат, которые присоединились к ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.
В публикации утверждается, что ликвидированы были уроженец Аляски Шон Дэвид Маквей с позывным Голдфиш, а также Хейден Фишер Миллер из Калифорнии и Кевин Джеймс Келли-младший из Иллинойса.
Алаудинов рассказал о ситуации в Сумах
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что из-за активности российских дронов ВСУ лишились возможности использовать военную технику в Сумах. Он рассказал, что беспилотники «Ахмата» наносят удары по местам дислокации ВСУ.
«Периодически мы выбиваем все, что там видим, из категории военной техники, и, конечно, противник там тоже уже давно не катается, просто так не катается на военной технике», - заключил Алаудинов.