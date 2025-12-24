Украинские Военно-воздушные силы (ВВС) находятся в плачевном состоянии, а применение вертолетов по одиночке не дает каких-либо результатов. Как сообщает aif.ru, об этом заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Липовой отметил, что в украинских ВВС очень мало вертолетов. Это либо судна, оставшиеся с советского периода, либо переданные странами НАТО.

«Поэтому говорить о значимых силах армейской авиации Украины не приходится. Применение вертолетов по одиночке особого успеха не приносит ни в продвижении, ни в обороне противника», — заявил генерал.

Ранее стало известно, что 17 декабря российский дрон «Герань» уничтожил вертолет Ми-24, командиром и пилотом которого был полковник ВВС Александр Шемет. Борт поднялся и держал связь с пунктом управления, однако позже она прервалась, а вертолет перестал фиксироваться на радарах. По словам брата пилота, Ми-24 «разорвало на куски».