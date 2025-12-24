Около 10 взрывов прогремели в российском регионе

Этой ночью в Тульской области прогремела серия взрывов, после чего в одном из районов возник пожар. По сообщениям жителей Ефремовского района, начиная с 3:20 утра они слышали не менее десяти хлопков, сопровождавшихся вспышками в небе, а затем заметили возгорание. Подробностями делится SHOT.

Причиной взрывов вероятнее всего стала работа систем ПВО по отражению атаки украинских беспилотников. Официальная информация поступила от губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Он заявил, что на территории одного из предприятий в регионе произошло возгорание, причину которого устанавливают специалисты.

По словам губернатора, открытое горение на предприятии уже локализовано. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях и точных причинах пожара уточняется.

Ситуация находится на контроле местных властей и экстренных служб. Точная связь между ночными взрывами, о которых сообщали жители, и пожаром на предприятии официально не подтверждена и является предметом проверки. Позже появилось обновление, согласно которому за ночь российские силы ПВО уничтожили 172 украинских дрона.