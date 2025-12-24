ВСУ не могут использовать военную технику в Сумах из-за активности российских БПЛА на данном направлении, заявил в интервью РИА Новости командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

По словам собеседника агентства, в Сумах ситуация у врага не очень радужная. По его словам, российские бойцы периодически выбивают всю военную технику, что там видят.

Противник там тоже «уже давно не катается» на военной технике, поделился подробностями Алаудинов.

Ранее военнослужащие ВСУ на Сумском направлении сняли рекламный ролик для повышения популярности своего командира бригады, что позволило Вооруженным силам России выявить их позиции и нанести по ним точный удар.