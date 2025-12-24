ВСУ атаковали отдаленный от Украины на 1000 километров регион России

Беспилотники ВСУ атаковали Оренбургскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

По данным министерства, в небе над областью за утро 24 декабря было сбито шесть дронов.

Самая западная точка Оренбургской области находится примерно в 1000 километров от линии фронта в зоне проведения спецоперации.

Утром 24 декабря три беспилотника было сбито на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.