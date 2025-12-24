Марочко раскрыл неочевидную пользу от освобождения Андреевки

Освободив Андреевку Днепропетровской области, российские бойцы смогут продвигаться сразу на нескольких участках зоны спецоперации и уничтожать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что Красноармейск — также серьезный логистический хаб украинских боевиков.

Марочко подчеркнул, что для продвижения в западном направлении от Андреевки российским солдатам придется «серьезно подготовиться», так как в этом районе расположены стратегические высоты, которые еще контролируются ВСУ.

Ранее ожесточенные бои в Красноармейске сняли на видео. На кадрах показаны фрагменты ликвидации бойцов ВСУ, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.